David Medrano revela los jugadores de Europa que convocaría Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
David Medrano revelo en sus redes sociales a los jugadores que considera que Javier Aguirre convocaría para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Este sábado 18 de abril del 2026, David Medrano reveló en sus redes sociales a los jugadores que juegan en Europa que Javier Aguirre tendría decido poder convocar para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
De una lista de 26 jugadores que serán convocados, serían 12 o 13 que juegan en Europa los considerados por Javier Aguirre, entre los que sobresalen diferentes futbolistas claves en sus respectivos clubes.
Futbolistas que convocaría Javier Aguirre
Los jugadores de Europa que convocaría Javier Aguirre son:
Guillermo Ochoa
Jorge Sanchez
César Montes
Johan Vázquez
Mateo Chávez
Edson Álvarez
Álvaro Fidalgo
Orbelin Pineda
Raul Jiménez
Chaquito Giménez
Julián Quiñones
Berterame
Ober Vargas es duda.
12 o 13
La lista de 26 del Vasco tendría 12 o 13 que juegan fuera y por ende 14 o 13 de la Liga Mx.
Ochoa
Sanchez
Montes
Johan
Mateo
Edson
Fidalgo
Orbelin
Raul
Chaquito
Quiñones
Berterame
Ober Vargas es duda. pic.twitter.com/bHSZe8G3lp
— david medrano felix (@medranoazteca) April 18, 2026
Con lo revelado con Medrano, Javier Aguirre cerraría la convocatoria con 14 o 13 jugadores que se encuentra en la Liga BBVA MX.
Los jugadores en Europa que no serían considerados por Javier Aguirre
Javier Aguirre no tendría en cuenta a varios jugadores que se encuentran en Europa como:
- Alex Padilla — Athletic Club (portero)
- Julián Araujo — Celtic (lateral derecho, cedido desde Bournemouth)
- César Huerta — Anderlecht (Bélgica)
- Heriberto Jurado — Cercle Brugge (Bélgica)
- Rodrigo Huescas — Copenhague (Dinamarca)
- Luis Chávez — Dinamo Moscú (Rusia)
Lo cierto es que, será hasta finales de mayo que se conozca los jugadores que Javier Aguirre convocará de Europa. Primero dará a concoer a todos los futbolistas de la Liga BBVA MX que serían convocados para las semanas previas en las que se concrentaran en el CAR.