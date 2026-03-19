¡ÚLTIMA HORA!: Armando ‘Hormiga’ González ha igualado la mejor temporada del Chicharito en Chivas

Armando “Hormiga” González alcanzó los 21 goles en el año futbolístico 2025/2026 y con ello igualó la mejor temporada de Javier “Chicharito” Hernández con Chivas, la cifra se concretó tras una racha positiva que ha sostenido entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026.

El delantero de 22 años se consolidó como el referente del ataque rojiblanco desde el torneo anterior, donde fue campeón de goleo con 12 anotaciones. En el actual certamen ha mantenido regularidad frente al arco, convirtiéndose en el delantero titular de Gabriel Milito.

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La marca se igualó en el partido pendiente de la Jornada 9, en el que Chivas venció 5-0 a León desde el Estadio Akron. González firmó el tanto desde los 11 pasos.

El registro lo coloca al nivel de una de las temporadas más productivas del club en años recientes, donde su desempeño ya es seguido por equipos del futbol internacional, empatando con goles anoatdos en un año deportivo con uno de los mejores delanteros del mundo, Lamine Yamal.

El recórd de la temporada de Chicharito en 2009/2010

En la campaña 2009/2010 (Apertura 2009 y Bicentenario 2010), Javier Hernández marcó 21 goles en 28 partidos con las Chivas. Ese rendimiento fue clave para concretar su fichaje con el Manchester United bajo la dirección de Sir Alex Ferguson.

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Interés europeo y posible salida tras la Copa Mundial de la FIFA 2026

El delantero ha despertado interés en el extranjero. CSKA Moscú presentó una oferta cercana a los 20 millones de dólares, correspondiente a su cláusula de rescisión, que no fue aceptada por el jugador, el cuál decidió quedarse en la Liga BBVA MX, para sumar minutos y ser comvocado en la lista final de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

También existe seguimiento de clubes como Borussia Dortmund, Barcelona, West Ham y Feyenoord, que han solicitado reportes sobre su desempeño. De acuerdo con el panorama actual, su salida al futbol europeo podría darse después de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El próximo partido de Chivas dónde la Hormiga puede romper el recrod de La 'Hormiga'

El siguiente partido de Chivas será ante Monterrey, el sábado 21 de marzo de 2026 a las 19:05 horas en el Estadio BBVA, correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026. En ese encuentro, tendrá la oportunidad de superar la marca en solitario y colocarse entre los delanteros más destacados en la historia del Rebaño Sagrado.