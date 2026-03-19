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Este es el día en el que FIFA ‘se apoderará' del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca)

Se filtra la fecha en la que la FIFA tomaría el Estadio Ciudad de México, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026; el conteo regresivo se acerca para ese día decisivo.

Estadio Ciudad de México FIFA 2026 10 de mayo
MEXICO CITY, MEXICO - MARCH 16: General view of Mexico City Stadium on March 16, 2026 in Mexico City, Mexico. The Mexico City Stadium, officially named Estadio Banorte or better known by its former name, Estadio Azteca, was designed by architects Pedro Ramírez Vazquez and Rafael Mijares Alcerreca. Since May 2024, it has been undergoing renovations and it will reopen on March 28th with the friendly match between Mexico and Portugal. The stadium will host the opening match of the 2026 FIFA World Cup, marking its third World Cup appearance. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)|Hector Vivas/Getty Images

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

El Estadio Ciudad de México sigue avanzando en su proceso de remodelación para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se ha filtrado la fecha en la que deberán entregar las llaves del recinto para darle paso a FIFA en su labor para este magno evento.

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Los ajustes en el estadio marchan al parecer bien, cuando faltan 10 días para el esperado partido de reinauguración de México ante Portugal. Las estructuras que se montan en lo alto del estadio están casi al 50 por ciento y parece ser la tarea menos desafiante. Falta terminar los accesos donde antes estaban los torniquetes y zonas aledañas entre cancha y tribuna siguen en obra.

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Son 10 días o menos para que todo eso quede al menos decente. Si es que algo faltará por detallarse o pulir habrá más días por delante pues reiterando, el 10 de mayo es cuando la obra final se entrega a la FIFA para que haga las labores que deban de hacer para celebrar el 11 de junio la Inauguración del Mundial cuando el equipo de Javier Aguirre mida fuerzas ante Sudáfrica más el paquete de partidos que habrá en ese recinto.

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Estadio Ciudad de México FIFA 2026 10 de mayo

El calendario de partidos mundialistas en el Estadio Ciudad de México

Fase de grupos

  • 11 de junio (Jueves): México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)
    • Hora: 13:00 hrs.
  • 17 de junio (Miércoles): Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K)
    • Hora: 20:00 hrs.
  • 24 de junio (Miércoles): México vs. Ganador Playoff UEFA D (Dinamarca, Irlanda, Chequia o Macedonia del Norte)
    • Hora: 19:00 hrs.

Rondas de Eliminación Directa

  • 30 de junio (Martes): Dieciseisavos de Final (Partido 79)
    • Cruces: 1° del Grupo A vs. 3° del Grupo C/E/F/H/I.
    • Hora: 19:00 hrs.
  • 5 de julio (Domingo): Octavos de Final (Partido 92)
    • Cruces: Ganador P79 vs. Ganador P80.
    • Hora: 18:00 hrs.
Estadio Ciudad de México FIFA 2026 10 de mayo
MEXICO CITY, MEXICO - MARCH 16: An aerial view of Mexico City Stadium on March 16, 2026 in Mexico City, Mexico. The Mexico City Stadium, officially named Estadio Banorte or better known by its former name, Estadio Azteca, was designed by architects Pedro Ramírez Vazquez and Rafael Mijares Alcerreca. Since May 2024, it has been undergoing renovations and it will reopen on March 28th with the friendly match between Mexico and Portugal. The stadium will host the opening match of the 2026 FIFA World Cup, marking its third World Cup appearance. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)|Hector Vivas/Getty Images

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