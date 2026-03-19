Este es el día en el que FIFA ‘se apoderará' del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca)

El Estadio Ciudad de México sigue avanzando en su proceso de remodelación para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se ha filtrado la fecha en la que deberán entregar las llaves del recinto para darle paso a FIFA en su labor para este magno evento.

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Los ajustes en el estadio marchan al parecer bien, cuando faltan 10 días para el esperado partido de reinauguración de México ante Portugal. Las estructuras que se montan en lo alto del estadio están casi al 50 por ciento y parece ser la tarea menos desafiante. Falta terminar los accesos donde antes estaban los torniquetes y zonas aledañas entre cancha y tribuna siguen en obra.

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Son 10 días o menos para que todo eso quede al menos decente. Si es que algo faltará por detallarse o pulir habrá más días por delante pues reiterando, el 10 de mayo es cuando la obra final se entrega a la FIFA para que haga las labores que deban de hacer para celebrar el 11 de junio la Inauguración del Mundial cuando el equipo de Javier Aguirre mida fuerzas ante Sudáfrica más el paquete de partidos que habrá en ese recinto.

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El calendario de partidos mundialistas en el Estadio Ciudad de México

Fase de grupos



11 de junio (Jueves): México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)

Hora: 13:00 hrs.

(Partido Inaugural) 17 de junio (Miércoles): Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K)

Hora: 20:00 hrs.

(Grupo K) 24 de junio (Miércoles): México vs. Ganador Playoff UEFA D (Dinamarca, Irlanda, Chequia o Macedonia del Norte)

Hora: 19:00 hrs.

(Dinamarca, Irlanda, Chequia o Macedonia del Norte)

Rondas de Eliminación Directa



30 de junio (Martes): Dieciseisavos de Final (Partido 79)

Cruces: 1° del Grupo A vs. 3° del Grupo C/E/F/H/I. Hora: 19:00 hrs.

(Partido 79) 5 de julio (Domingo): Octavos de Final (Partido 92)

Cruces: Ganador P79 vs. Ganador P80. Hora: 18:00 hrs.



(Partido 92)