David Patiño se postula para el banquillo de Pumas en el Clausura 2023

David Patiño ya sabe lo que es dirigir en Pumas. Ahora se postula para volver en este Clausura 2023 y recuperar la confianza de los jugadores del primer equipo.

“Todavía no me han hablado, a quien no le gustaría tomar al equipo y tener ese reto, esa responsabilidad. A mí me tocó tenerlo y me sentí muy bien. Si se diera la oportunidad yo con mucho gusto iré a la institución que me vio crecer como jugador y como entrenador y a la quiero como pocos”, confesó para Azteca Deportes.

La crisis de Pumas

El Club Universidad Nacional atraviesa una seria crisis futbolística e institucional, algo que se ve reflejado en los resultados deportivos del primer equipo. Tras 12 jornadas disputadas, el Auriazul acumula solamente 11 unidades, es decimosexto en la tabla de posiciones y debe mejorar muchísimo si es que quiere colarse en la Liguilla.

Lo positivo para Pumas es que quedan 5 fechas para la finalización de la temporada regular y solamente está a 1 punto de la zona de liguilla. Entonces, todavía hay tiempo para revertir esta situación y poder subir algunos puestos en la tabla. Aún así, es una incógnita quién será el nuevo entrenador del conjunto Universitario.

