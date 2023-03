Lo que necesita Pumas para clasificar al repechaje del Clausura 2023

Pumas anunció la salida de Rafa Puente como director técnico del club, por lo que el banquillo de la Universidad tiene la vacante disponible por lo que resta del campeonato. El equipo auriazul cuenta con uno de los mejores delanteros del torneo (Juan Ignacio Dinenno), sin embargo, no ha sido suficiente para que puedan canalizar de mejor forma el ataque.

A la fecha 12 del Clausura 2023, los Pumas suman un total de 11 puntos y se encuentra en la zona baja de la tabla general, sólo por encima de Querétaro y Mazatlán. Por lo que el conjunto felino tiene muy complicada su participación en la liguilla. Pero ¿Qué necesitarían para disputarla?

Esto necesita Pumas para meterse al repechaje

Quedan cinco fechas por jugarse y los Pumas están a un punto de meterse al repechaje, equipos como Atlas, Necaxa, Xolos y San Luis tienen 12 puntos en total, por lo que una buena racha de los auriazules los metería de lleno en la pelea por participar en la Liguilla.

Rivales de Pumas

Aún sin director técnico oficial, el equipo Universitario se medirá a Querétaro en el Estadio Corregidora en la fecha 13. Esto el 2 de abril, tras concluir con la fecha FIFA. Los rivales de Pumas serán los siguientes:

Pumas vs San Luis | 9 abril

Pumas vs Toluca | 16 abril

América vs Pumas | 22 abril

Monterrey vs Pumas | 29 abril

El calendario de Pumas no luce agresivo en sus dos compromisos más cercanos, sin embargo, el cierre sería muy complejo, con la visita de los Diablos y las salidas al Azteca y el Gigante de Hierro.

El equipo de la Universidad mantiene un balance de 14 goles a favor y 16 en contra, por lo que Pumas tiene un -2, algo a lo que deberán poner particular atención debido a que la diferencia por jugar el repechaje del futbol mexicano puede estar determinado en la diferencia de goles de cada club.