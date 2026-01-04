¡DE LOCOS! El Real Madrid buscaría un mediocampista de 100 millones

El Real Madrid vive semanas de suspenso. Luego de que la negociación de Vinicius Junior se ha convertido en un asunto urgente para el cuadro merengue. Con el contrato del brasileño vigente hasta junio del 2027, la directiva busca amarrar su extensión antes del próximo verano para evitar un escenario de una posible, en la que podría verse obligado a venderlo en 2026 o arriesgarse a que se marche libre un año después.

En caso de que la ampliación no se concrete, el club ya maneja un plan de emergencia. De acuerdo con diferentes reportes, el posible ingreso de un probable traspaso por el brasileño, que no bajaría de los 100 millones de euros, se destinaría a una operación de alto impacto. Se trata de el fichaje del mediocampista portugués Vitinha, actual jugador del Paris Saint-Germain.

El volante de 25 años, campeón de la Champions League con el PSG, es visto en la capital española como el perfil ideal para solventar los problemas creativos en la medular tras las salidas de Toni Kroos y Luka Modric hace unos meses. Sin embargo, el deseo choca con una realidad compleja. Vitinha tiene contrato con el conjunto parisino hasta 2029, y desde Francia se señala que sería prácticamente "imposible" que el club se siente a negociar su salida.

El escenario, por la tanto, es de máxima tensión. El Madrid necesita renovar a su estrella brasileña para mantener su proyecto intacto. De lo contrario, se embarcaría en una misión de mucha complejidad, que sería intentar convencer al PSG de desprenderse de una de sus piezas clave que fue nominado al Balón de Oro en el 2025, en una negociación que prometería ser larga y extremadamente costosa.

