Nació en Alemania y juega en la Bundesliga, pero su madre es mexicana y la Selección Nacional ya le echa el ojo

México se ilusiona con el futuro con la irrupción de nombres como Gilberto Mora , juveniles que ya han logrado brillar con sus respectivos clubes y con la propia Selección Mexicana a pesar de su corta edad. En los últimos días, un nuevo futbolista prometedor ya comenzó a aparecer en el radar del combinado nacional y se trata de Ricardo Schelble, defensa central de apenas 16 años de edad y que ya brilla en el futbol europeo.

Quién es Ricardo Schelble, la nueva joya mexicana en Europa

Schelble se desempeña como zaguero central y forma parte de las fuerzas básicas del Friburgo, equipo de la Bundesliga. Si bien es cierto que nació en Alemania, ya es elegible para representar a Mexico gracias a su ascendencia materna. Su perfil físico, proyección y roce europeo lo colocan como uno de los principales prospectos a seguir pensando en el futuro de la Selección Mexicana .

Ricardo Schelble, jugador de Friburgo|Crédito: Friburgo

Cabe destacar que, a pesar de su corta edad, Schelble ya es titular indiscutido en el equipo Sub-17 del Friburgo, uno de los clubes alemanes con mayor tradición respecto a la formación de talento juvenil. Su estatura de 1,90 metros, su presencia en el juego aéreo y su lectura defensiva lo han posicionado como uno de los jugadores más llamativos en Europa y, sobre todo, una joya que podría ser clave en la Selección Mexicana del futuro.

TE PUEDE INTERESAR:



La Selección Mexicana se acostumbró a los jugadores naturalizados

Durante este último tiempo, los futbolistas naturalizados han comenzado a ser cada vez más recurrentes dentro de la Selección Mexicana. Existen varios casos, como Santiago Gimenez y Germán Berterame, ambos nacidos en Argentina; Julián Araujo, quien nació en Estados Unidos o el latente caso de Álvaro Fidalgo, mediocampista que creció en España, pero que podría representar a México durante la Copa Mundial de la FIFA.

De esta manera, Ricardo Schelble podría sumarse a la Selección Mexicana en un futuro y ser otro futbolista naturalizado dentro del combinado nacional. Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) deberá actuar con rapidez para poder adelantarse a los alemanes y quedarse con el talento del defensor central. No obstante, no hay que olvidar que la última palabra la tendrá Schelble, quien decidirá a qué país representar en un futuro.