De ser rechazado por Cruz Azul a ser goleador del Mundial 2026

Una de las grandes sensaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha sido sin duda Daniel Muñoz. El lateral goleador de la Selección de Colombia que ha colaborado en demasía para que su conjunto vaya perfecto de puntos en la justa veraniega. Hoy, lo vemos en el Crystal Palace de la Premier League, pero, la historia pudo haber sido muy diferente si tan solo el sudamericano hubiera tenido un año más en 2013.

En charla con ESPN, Enrique Meza Jr reveló que Muñoz hizo pruebas con Cruz Azul y el talento le sobraba: “Me llamó mucho la atención porque tenía bien claro lo que quería el muchacho; la verdad es que me sorprendió esa parte. Tenía muchas ganas de trascender, de buscar una oportunidad y, en cuanto a condiciones futbolísticas, siempre fue sobresaliente. Inmediatamente nos llamó mucho la atención su técnica individual y su velocidad. Habíamos decidido registrarlo después de un tiempo, pero no se pudo porque era menor de edad; cuando quisieron hacerle el contrato, fue imposible”, destacó el hijo de Enrique 'Ojitos' Meza.

El mismo estratega reveló su última charla: “Le avisé que no iba a ser posible y le di las razones. Al ser menor de edad, no había posibilidad de que se quedara. Consideré que no sería bueno para su carrera estar un año sin jugar, así que hablamos un poco del futuro: que en cuanto cumpliera la mayoría de edad pudiera regresar. Me despedí de él, le di las gracias y, la verdad, nunca más volví a tener contacto con él.'', finalizó.

Coincidió con mexicano en Europa

Antes de dar su salto al futbol de Inglaterra, estuvo de 2020 a 2024 en el Genk de la Jupiler League de Bélgica y coincidió con Gerardo Arteaga. Ambos eran los laterales titulares del club europeo, sin embargo, Rayados de Monterrey repatrió al mexicano y Muñoz fue vendido al Palace de la Premier League.