¿Debuta Miguel Borja en la jornada 1? Cruz Azul CONFIRMA decisión en el Clausura 2026

El fichaje estelar de Cruz Azul; Miguel Borja tendrá que esperar unos días más para tener sus primeros minutos defendiendo la camiseta de la Máquina Celeste. Nicolás Larcamón prescindió del ariete colombiano para el duelo contra el Club León ya que aún no está registrado en el portal oficial de la Liga MX. Con ello, Gabriel Fernández será el nueve del conjunto capitalino en el Bajío frente a los pupilos de Ignacio Ambriz.

Tras la salida de Ignacio Rivero a los Xolos de Tijuana hace unos días, la plantilla de Cruz Azul aún no está detallada en el portal del futbol mexicano. La Máquina Celeste dio de baja al lateral uruguayo para darle entrada a Agustín Palavecino, jugador que ya estaba en nuestro balompié con los Rayos del Necaxa, por lo que su registro ya está arriba.

Finalmente, será cuestión de días en los que la directiva del club de la Noria confirme el registro de Miguel Borja y revelar el futuro de Mateusz Bogusz en nuestro balompié. El volante polaco no se habría presentado en los primeros entrenamientos de la Máquina Celeste y buscaría su salida lo más pronto posible de la Liga MX.