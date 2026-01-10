León vs Cruz Azul: Alineaciones CONFIRMADAS de la jornada 1 del Torneo Clausura 2026

El Nou Camp abrirá sus puertas para recibir al Club León y a la Máquina Celeste de la Cruz Azul en duelo de la presente jornada 1 del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón estuvo muy activo en el mercado de transferencias invernal y prácticamente se reforzó hasta los 'dientes'. Por otro lado, Ignacio Ambriz continúa en el banquillo del equipo leonés y ahora, tiene en sus filas a dos arietes de probada experiencia; Diber Cambindo y Rogelio Funes Mori.

Para un auténtico partidazo desde el Bajío, ambos directores técnicos salen con lo mejor de su repertorio en busca de las tres unidades y dejar un grato sabor de boca a sus respectivas aficiones. En el caso del sudamericano, parece que la presión está a la órden del día tras los fichajes que hizo el club celeste, los cuales pone como grandes favoritos al título.

Alineación CONFIRMADA del León

Portero: Óscar García

Defensas: Bryan Colula, Sebastián Vegas, Iván Moreno, Rodrigo Echeverría y José Rodríguez

Mediocampistas: Fernando Beltrán y Salvador Reyes

Delanteros: Ismael Díaz y Rogelio Funes Mori

Alineación CONFIRMADA de Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira y Gonzalo Piovi

Mediocampistas: Jéremy Márquez, Luka Romero, Charly Rodríguez, José Paradela y Rodolfo Rotondi

Delantero: Gabriel Fernández

Cabe destacar las ausencias de Kevin Mier y de Ignacio Rivero en el 11 titular de Cruz Azul. En el primer caso, el arquero colombiano aún continúa con su recuperación tras lo sucedido en el partido frente a los Pumas del semestre pasado. Se habla de un posible regreso para marzo de este año. Mientras que, el lateral charrúa fue vendido a los Xolos de Tijuana para hacerle un espacio como jugador no formado en México a Agustín Palavecino en el registro oficial de la Liga MX.