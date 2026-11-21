Las Águilas del América han comenzado a preparar el próximo torneo no solo en cuanto a altas y bajas se refiere, sino también en cuanto a la posibilidad de que el club tenga cambios en su dirección deportiva considerando las bajas de elementos como Héctor González Iñárritu y Diego Ramírez.

Bajo este contexto, en América no descartan la posibilidad de un nuevo arribo y, en ese sentido, un exjugador del club ha comenzado a levantar la mano para este puesto, lo anterior pese a que su etapa en el club fue por demás triste en relación a lo que vivió en otros equipos.

¿Jurgen Damm quiere ser directivo del América?

Ante la posibilidad de que Santiago Baños posiblemente no siga en América para la siguiente temporada, Jurgen Damm, exjugador del América, habría levantado la mano para formar parte del club a través de este puesto, lo anterior mediante algunas publicaciones en su cuenta de Facebook.

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De acuerdo con sus palabras, Jurgen Damm podría ser el candidato perfecto para llegar como vicepresidente deportivo de la institución e, incluso, habría colocado a Lionel Scaloni como su entrenador, así como a Cuauhtémoc Blanco y a Guillermo Ochoa como sus principales auxiliares.

¿Por qué Jurgen quiere ser directivo del América y cómo tomó la noticia la afición?

Jurgen Damm cuenta con tres carreras universitarias; además, ha tenido la oportunidad de haber visitado 77 países y dominar cuatro idiomas, así como una maestría en gestión deportiva y un máster en dirección deportiva, herramientas que, según sus palabras, son importantes en la consolidación de su deseo.

Cabe mencionar que la idea de Jurgen Damm para volver al América como directivo no fue muy bien recibida por la afición azulcrema, misma que consideró que no tiene lo suficiente para estar en el club. Del mismo modo, vale decir que el exfutbolista también se postuló para llegar como directivo a Tigres.