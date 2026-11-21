El mercado de fichajes ha comenzado a moverse con fuerza pese a que, formalmente, este no ha iniciado. Uno de los equipos que más interés tiene en el futbol de estufa es precisamente Chivas, institución que ya tendría en mente a su primera alta y baja de cara al torneo Clausura 2027.

Y es que, en medio de la próxima Liguilla que va a disputar, el Rebaño Sagrado ya comienza a preparar lo que será la plantilla para el siguiente torneo de la mano de Gabriel Milito. Ante esta situación, no está de más que conozcas qué rumores tienen como objetivo principal a Chivas.

¿Cuál podría ser la primera alta de Chivas para el Clausura 2027?

En medio de nombres para reforzar el aparato ofensivo de Chivas como lo son José Alvarado y Armando León, desde el portal As México mencionan que Ali Ávila, jugador de los Gallos del Querétaro con pasado en Pumas, también sería una apuesta interesante en Verde Valle.

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De acuerdo con el periodista César Huerta, Ali Avila ha llamado mucho la atención en la Liga BBVA MX gracias a las seis dianas que registra en el torneo actual. Y si bien Chivas aún no ha lanzado una oferta concreta, sí es uno de los equipos que podría estar interesado en el delantero de 23 años.

¿Qué jugador sería la primera baja de Chivas para el 2027?

En medio de la posible primera alta que Chivas podría tener en su eje de ataque, el Rebaño Sagrado también estaría preparando la baja de Jonathan Pérez, pues de acuerdo a distintas fuentes el mexicano no entraría en planes del técnico argentino de cara a la siguiente temporada.

Lo anterior tendría mucha lógica considerando que, a lo largo de este 2026, Jonathan ha disputado menos de 30 minutos con el Guadalajara, mismos de los cuales la mayoría se dieron en el torneo actual precisamente cuando entró de cambio contra el América durante los últimos 14 minutos.