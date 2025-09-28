La decisión que tomaría Pumas con Efraín Juárez tras derrota vs América

En estos momentos está lloviendo sobre mojado en el campamento de los universitarios, quienes fueron humillados en el Clásico Joven edición fase regular del Apertura 2025. Aunque los auriazules se fueron al frente en el marcador, las águilas estuvieron encima de los Pumas durante todo el encuentro. Por eso, pareciera que este resultado es fatídico para Efraín Juárez, pues ya se duda de su continuidad en los altos mandos.

¿Efraín Juárez dejará el cargo de DT de los Pumas?

Aunque no hay una decisión tomada tras caer 4-1 ante América, se indica que gente como Raúl González (Presidente del Club Universidad) ya duda de si Efraín Juárez es el perfil ideal para el equipo. Evidentemente no tienen la cantidad de unidades ideal, pero además se indica que ya cansó el tema de la indisciplina por parte del técnico campeón en Colombia.

Ante eso, algunos reportes dictan que ya se está evaluando la continuidad del ex futbolista. Incluso, se habla de dos técnicos ya en puerta para contratar. Sin embargo, no se han revelado los nombres y el cese del estratega mexicano aún no es oficial.

¿Cómo va el Apertura 2025 de Efraín Juárez con los Pumas?

El equipo del Pedregal suma al momento 13 unidades. Después de 11 jornadas, la realidad es que son números pobres. La gente esperaba que con la llegada de algunos refuerzos de peso, el equipo jugaría mejor y además estaría en mejor sitio dentro de la clasificatoria. Pero con esto, se encuentran en el último sitio de repechaje, en el décimo puesto.

¿Cuáles son las estadísticas generales de Efraín Juárez como DT de los Pumas?

Su debut como estratega de Pumas lo concretó el pasado mes de marzo con derrota de 0-1 contra las Chivas. Y al momento, acumula 28 partidos, sumando 10 victorias, 10 derrotas y 8 empates. Aunque muchos ven improbable su despido, si las cifras no mejoran, no habrá forma de sostener el proyecto del formado en cantera.