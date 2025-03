¡POLÉMICA! Efraín Juárez cargó contra Sergio Ramos

Efraín Juárez envió un duro mensaje a Sergio Ramos. El entrenador de Pumas no se guardó nada y mostró su molestia por la agresión hacía uno de sus jugadores, Pablo Bennevendo.

“Frustración, un poquito de tristeza, muchas veces he tenido oportunidad de estar fuera de mi país... lo que se le exige a un extranjero es ser un ejemplo, un tipo de bien. He estado en diferentes países de Europa, Sudamérica, Norteamérica, sé lo que es ser extranjero”, dijo el DT de Pumas sobre el español.

Cosas por corregir en Pumas

Juárez, se refirió al trabajo del equipo en el partido ante Rayados.

“Bien, es el momento (cae la derrota). Llevo dos semanas aquí sentado, no hago magia. El equipo por momentos generó. Nos anulan tres goles, hicimos cuatro. Es mesa de análisis. El primer tiempo no fuimos certeros. El segundo tiempo se abrió el partido. No hay una jugada que ellos nos hagan peligro, todo fue transición, lo sabíamos. El rival tiene calidad y te hiere, te hiere bien. Se lo dije a mis jugadores que prefiero esto, el estar concentrados. Siempre voy a ir por el partido y no voy a cambiar. Lo prometimos porque lo hicimos antes. No hay reproches”, expresó el estratega auriazul.

Pumas le sacará el jugo al parate

Finalmente, aseguró que aprovechará el parón por la fecha FIFA para seguir mejorando cosas con la plantilla.

“Tengo que hacer el análisis, es la verdad. Nosotros generamos y buscamos el arco rival. Tengo que ver el funcionamiento. Ni cuando ganamos todo está bien o cuando perdemos todo está mal. El golpe viene bien porque tenemos dos semanas para trabajar. Me voy tranquilo porque más engañoso que sea el resultado. El resultado es así, es parte de la puta vida. Llegamos el viernes muy tarde de Costa Rica y hubo poco tiempo para recuperar. Ellos lo verán por la tele, nosotros vamos a pelear Conca y la liga”, sentenció Juárez.

