La polémica declaración de Keylor Navas aceptando querer jugar en el América

Durante el presente Clausura 2026, el conjunto de los Pumas ha tenido uno de los mejores torneos de los últimos años, donde el talento y la capacidad en el arco de Keylor Navas ha sido una pieza fundamental para que el cuadro del Pedregal quedara en primer lugar de la Liga BBVA MX.

El arquero originario de Costa Rica, ha logrado cubrir las expectativas que la afición y su técnico Efraín Juárez tenían sobre su desempeño bajo los tres palos, apareciendo en momentos importantes para el cuadro universitario. Aunque no siempre fue su sueño llegar al conjunto de los Pumas.

Pumas vs América EN VIVO y GRATIS, cuartos de final vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

¿En dónde quería jugar Keylor Navas?

Keylor Navas pasó por varios equipos durante el tiempo que estuvo en Europa, uno de ellos fue el conjunto del Nottingham Forest de Inglaterra, donde fue entrevistado sobre diferentes temas, uno de ellos fue sobre el club mexicano que le hubiera gustado jugar en su carrera.

En ese momento nadie sabía que en un punto de su carrera iba a llegar a la Liga BBVA MX, por lo que de forma libre aseguró que le hubiera gustado jugar en el Club América, equipo que ahora es su máximo rival, pues el domingo se enfrentan por el pase a la ronda de semifinales del Clausura 2026.

Estas fueron sus palabras en la entrevista realizada en 2023, la cual generó muchas expectativas entre los aficionados del América: "Qué difícil. México tiene grandes equipos, pero yo creo que para mí me gustaría jugar en el América".

Luego de su llegada a los Pumas, Keylor Navas ha demostrado con sus actuaciones que es un líder para el equipo, dentro y fuera de la cancha, pues en más de una ocasión ha motivado a sus compañeros.

