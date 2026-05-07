Pumas quedaría fuera de Liguilla ante el América; este es el presagio que lo “confirma”

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más interesantes de estos cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Pumas y América se verán las caras en la cancha del Olímpico Universitario a fin de buscar su pase a las semifinales de esta Liguilla.

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Después del conflicto que hubo por una supuesta alineación indebida del América, ahora ambas instituciones se dicen listas para enfrentar este compromiso en donde Pumas parte como favorito por el resultado de la ida y su posición en la tabla, aunque existe un presagio que indica que los del Pedregal podrían quedar eliminados.

¿Qué presagio indica que Pumas quedará eliminado ante el América?

A lo largo de su historia en los torneos cortos, Pumas ha empatado en los cuartos de final de ida en un total de siete ocasiones. La situación se torna peligrosa considerando que, en estas eliminatorias, los del Pedregal han quedado eliminados en cinco de ellas.

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Todo inició en el Apertura 2003, cuando tras igualar a dos tantos en la Bombonera, Pumas perdió en casa ante Toluca por 2-0. Posteriormente, en el Apertura 2006, los capitalinos igualaron como visitantes ante Pachuca, aunque nuevamente cayeron en CU frente a los Tuzos por 1-0.

En los cuartos de final del Apertura 2008 Cruz Azul y Pumas igualaron a 0 en el Azul para, después, sufrir un descalabro más en casa por 3-1, misma situación que sucedió en el Clausura 2014 tras el 4-2 de local ante Pachuca después del 1-1 en la ida. Finalmente, en el Apertura 2016 Pumas igualó en CU ante Tigres por 2-2, aunque en la vuelta fue vapuleado por 5-0.

¿Qué bajas hay para el duelo entre Pumas y América?

Los de la UNAM tendrán que enfrentar este compromiso sin elementos como Alan Medina y Guillermo Martínez, este último convocado por la selección. Por su parte, el Club América cuenta con más bajas, entre las que destacan Luis Malagón, Cristian Borja, la Pantera Zúñiga y Víctor Dávila.