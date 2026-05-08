CONFIRMADO: Pumas suma su primer refuerzo para el Apertura 2026

A pesar de que Pumas se encuentra disputando la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, en el Club Universidad Nacional ya tienen cerrado a su primer refuerzo de cara al Apertura 2026, certamen que se va a disputar tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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De acuerdo a diversos reportes, Juan José Calero va a formar parte de los refuerzos el cuadro de la UNAM para la siguiente campaña, delantero proveniente de Venados FC de la Liga BBVA Expansión MX.

Con 27 años de edad, el atacante va a firmar por dos años como jugador de Pumas. A lo largo del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX, Juan José Calero tuvo un registro de 210 minutos de juego a lo largo de 14 partidos con la escuadra de Mérida.

Siendo canterano de Pachuca, el delantero tiene una carrera exitosa a su edad. Entre sus logros cuenta con un título de Liga BBVA MX, pues fue parte de la plantilla de los ‘Tuzos’ en el Clausura 2016. De igual forma, fue campeón de la Concachampions 2017 y posteriormente, en 2018 fue transferido al Club León.

Jugando en la Liga BBVA Expansión MX, el atacante fue parte de los Mieros de Zacatecas, donde vio una marca de 98 partidos jugados con 23 anotaciones antes de emigrar a Europa, donde jugó con Gil Vicente y Nacional en Portugal.

En Europa, Juan José Calero tuvo poca actividad. Con 17 partidos, el delantero solo hizo un gol militando en el conjunto con sede en el Municipio de Barcelos.

Tras su carrera en Europa, el delantero viajó a Costa Rica para jugar con el Sporting FC, donde tuvo actividad en 23 encuentros con dos goles y cinco asistencias.

Siendo parte de los Venados desde 2025, Calero tiene una racha de 28 partidos disputados con la escuadra de Mérida, mismos en los que hizo 22 goles. El el Torneo Clausura 2026, el nuevo delantero de Pumas hizo siete goles para colocarse en el cuarto puesto de la tabla ge goleo.

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