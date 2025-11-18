OFICIAL: Así quedan los 4tos de Final del Mundial Sub-17

Quedaron definidos los 4vos de Final del Mundial Sub-17. La Copa del Mundo con sede en Qatar sigue su Fase Eliminatoria y los cruces quedaron pactados para disputarse el viernes 21 de noviembre,.

Durante la ronda de 8vos de Final, Portugal obtuvo el pase a la siguiente ronda luego de haber eliminado a la Selección Mexicana. Por su parte, Suiza hizo lo propio ante República de Irlanda para citarse con la escuadra lusa.

En otra de las llaves, Marruecos venció a Malí y ahora tienen como rival a Brasil en los 4tos de Final. El conjunto sudamericano eliminó a Francia para continuar avanzando en el certamen internacional.

Del otro lado del bracket, Austria derrotó a Inglaterra y su siguiente prueba es ante Japón, conjunto que dejó en el camino a Corea del Norte. Mientras que Italia le ganó a Uzbekistán y su siguiente compromiso es frente a Burkina Faso. El cuadro de África Occidental derrotó a Benín para avanzar a 4tos de Final.

