ÚLTIMA HORA: México sufre sensible BAJA para el partido vs Paraguay

Mediante redes sociales, la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre dio a conocer la baja de un jugador que fue titular ante Uruguay en esta Fecha FIFA

México vs Uruguay, Fecha FIFA 2025
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
Luego del empate sin goles entre la Selección Mexicana y Uruguay, partido amistoso disputado en la cancha del TSM Corona, el equipo de Javier Aguirre ha confirmado una baja para el siguiente duelo del conjunto nacional, mismo en el que tienen como rival a Paraguay para cerrar la Fecha FIFA del mes de noviembre.

Te puede interesar: OFICIAL: Gustavo Lema vuelve a los banquillos tras fracasar como DT de Pumas

La baja de México vs Paraguay

Mediante sus distintas redes sociales, la Selección Mexicana dio a conocer la baja del 'Chucky' Lozano, quien no pudo completar el juego ante Uruguay debido a una molestia muscular por la que tuvo que salir del terreno de juego antes de finalizar el primer tiempo en Torreón.

"Después de abandonar el campo en el partido vs Uruguay, el jugador Hirving Lozano fue sometido a una resonancia magnética y ecografía músculo-esquelética del muslo posterior izquierdo, resultando en una sobrecarga muscular de semimembranoso y semitendinoso que limitarán su participación con la Selección Nacional de México para el siguiente partido vs Paraguay", se lee en las redes sociales de la Selección Mexicana.

El partido de México vs Paraguay se va a disputar este martes 18 de noviembre en punto de las 19:30 horas tiempo de la CDMX, encuentro que vas a poder disfrutar EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes rumbo a la Copa del Mundo de 2026. La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, encara el juego ante la Selección Mexicana en el Alamodome de San Antonio tras haber vencido a Estados Unidos.

Te puede interesar: OFICIAL: Pachuca anuncia a su nuevo DT tras la salida de Jaime Lozano

Selección Mexicana
Chucky Lozano
