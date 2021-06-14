Christian Eriksen se encuentra en condición estable

Copenhague, Dinamarca. El jugador de la selección de Dinamarca Christian Eriksen, que sufrió un desvanecimiento en el minuto 43 del partido contra Finlandia de la Eurocopa, permanece "estable" en el hospital que fue ingresado luego del incidente del pasado sábado, informó este lunes la Federación Danesa (DBU).

"Christian se encuentra en la misma condición, estable, bien. Se le siguen practicando exámenes, no hay ningún cambio", señaló Jakob Høyer, jefe de comunicación de la DBU, en rueda de prensa.

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Morten Boesen, el médico de la selección de Dinamarca, había apuntado este domingo en otra conferencia de prensa que Christian Eriksen se desvaneció solo junto a la banda, sufrió un paro cardíaco y estuvo clínicamente muerto unos segundos, hasta que fue reanimado con un desfibrilador.

Hasta el momento, se desconoce la causa, de ahí que siga internado mientras se le somete a más exámenes médicos.



El partido fue suspendido inicialmente por la UEFA, pero se reinició casi dos horas después tras comprobar sus compañeros que Eriksen se encontraba en buenas condiciones y de que hubiera acuerdo por todas las partes implicadas en el encuentro.

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La selección de Finlandia, que debutaba en una gran fase final de la Eurocopa, terminó llevándose la victoria por 0-1 con un gol de Joel Pohjanpalo a los 59 minutos. Dinamarca dispuso de un penalti para igualar el partido, pero lo falló Pierre-Emile Höjbjerg.

Christian Eriksen murió, afirma médico del Tottenham

El médico del Tottenham Sanjay Sharma confirmó que Christian Eriksen murió por unos momentos en el terreno de juego y que en su expertis, el danés no debería regresar a jugar.

“No sé si volverá a jugar futbol. Con franqueza, murió, aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no”, aseguró el doctor para la agencia de noticias AP.

Con información de EFE