ÚLTIMA HORA: Seleccionado brasileño es hospitalizado por complicación cardíaca al desmayarse en entrenamiento

El exjugador del Chelsea y ahora jugador del conjunto del Sao Paulo, Oscar, vive momentos preocupantes de salud luego que fue hospitalizado de emergencia por sufrir un problema cardíaco mientras realizaba una prueba de esfuerzo en bicicleta estática el día de hoy.

El incidente ocurrió en el centro de entrenamiento del club paulista, donde Oscar, de 34 años, se encontraba en la etapa final de recuperación de una lesión muscular. Durante el ejercicio, el futbolista se sintió mal, perdió el conocimiento y fue atendido de inmediato por el cuerpo médico del equipo presente en las instalaciones.

Oscar fue trasladado en ambulancia al Hospital Israelita Albert Einstein, donde permanece bajo observación en la unidad de cuidados intensivos. El parte médico oficial indica que el jugador presentó “una intercorrencia con alteraciones cardiológicas”, aunque su estado actual es clínicamente estable.

¿Cuál será el futuro de Oscar en el futbol?

Este episodio ha encendido las alarmas sobre la continuidad profesional del futbolista, quien ahora deberá considerar seriamente la posibilidad de retirarse del futbol profesional. Según reportes de medios brasileños, el club y el entorno del jugador están evaluando los riesgos de que vuelva a competir al más alto nivel.

¿Qué es una intercorrencia con alteraciones cardiológicas?

Se refiere a una complicación médica inesperada que afecta el funcionamiento del corazón, como una arritmia, desmayo, o dolor torácico, que ocurre durante otro proceso clínico o actividad física.

Desglose del término médico

Intercorrencia : En medicina, este término se usa para describir una complicación o evento adverso inesperado que aparece durante el curso de una enfermedad o procedimiento. No es necesariamente grave, pero sí requiere atención médica inmediata.

: En medicina, este término se usa para describir una complicación o evento adverso inesperado que aparece durante el curso de una enfermedad o procedimiento. No es necesariamente grave, pero sí requiere atención médica inmediata. Alteraciones cardiológicas: Se refiere a cambios anormales en el ritmo, estructura o función del corazón. Esto puede incluir arritmias (latidos irregulares), taquicardias, bradicardias, dolor torácico, o incluso pérdida de conciencia por falta de irrigación cerebral.

Oscar dos Santos Emboaba Júnior brilló en el Chelsea entre 2012 y 2017, donde ganó la Premier League y la Europa League. Posteriormente, se convirtió en uno de los fichajes más mediáticos de la Superliga China con el Shanghai Port, antes de regresar a Brasil para jugar con Sao Paulo FC.

También fue parte de la selección brasileña en el Mundial de 2014, donde anotó el único gol de su equipo en la histórica derrota 7-1 ante Alemania.

