El delantero que apunta a colarse en la lista final de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026

A solo 4 meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, el panorama para los Pumas de la UNAM dentro de la Selección Mexicana no resulta alentador. El proceso encabezado por Javier Aguirre ha contado con escasa presencia auriazul. Esto pone en duda que el club universitario tenga representación en la lista final del Tricolor de cara a la cita mundialista que se avecina.

Aunque Guillermo Martínez fue convocado recientemente para el amistoso ante Islandia, su llamado respondió a un contexto particular: la convocatoria del "Vasco" Aguirre no se trataba de una fecha FIFA y la cita se limitó a jugadores de la Liga MX. Por eso su nombre aparece como una posibilidad lejana, pero no como una opción consolidada rumbo al Mundial 2026.

Copa Mundial de la FIFA: ¿Qué chances tiene Guillermo Martinez de ser parte de la Selección Mexicana?

Desde septiembre de 2024, en el marco del proceso liderado por Javier Aguirre, el cuerpo técnico ha considerado a muy pocos futbolistas de Pumas. En total han sido convocados solo 4 jugadores:



César "Chino" Huerta

Alex Padilla

Jorge Ruvalcaba

Guillermo Martínez

Pero el contexto en la actualidad ha cambiado: Huerta, Padilla y Ruvalcaba ya no forman parte del conjunto universitario. Esto reduce aún más la visibilidad del club dentro del radar de la Selección Mexicana. De esta forma, el único elemento reciente vinculado a Pumas es "Memote" Martínez, quien no parece tener un lugar asegurado en el proyecto rumbo al Mundial 2026.

Una competencia complicada para Guillermo Martínez en la delantera de la Selección Mexicana en 2026

El principal obstáculo para Guillermo Martínez es la fuerte competencia en la delantera del Tri. Nombres como Raúl Jiménez, Santiago Giménez (actualmente lesionado), Armando González y Germán Berterame aparecen por delante en la consideración del cuerpo técnico.

Ante este panorama, el "Memote" necesitaría un cierre de temporada sobresaliente para meterse de lleno en la pelea por un lugar en la lista definitiva. Todo indica que Pumas podría quedarse sin representantes en la convocatoria final del seleccionado nacional para la Copa del Mundo 2026.