El apoyo de hasta 13,000 pesos que mexicanos podrían recibir para la Copa Mundial de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y restan menos de cuatro meses para que el balón comience a rodar de forma oficial. México será uno de los anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá, y tendrá a las ciudades de Guadalajara, Monterrey y CDMX como sedes nacionales. A poco tiempo del inicio del torneo, lanzan una nueva iniciativa de apoyo para residentes mexicanos que podría generar hasta 13 mil pesos en cada individuo.

El programa de apoyo para residentes mexicanos de cara al Mundial 2026

Airbnb, promotor oficial del torneo en Norte América, compartió que los nuevos anfitriones de alojamientos completos en cualquiera de las 16 ciudades sede (Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México inclusive) que reciban a sus primeros huéspedes entre el 18 de febrero y el 31 de julio de 2026, serán elegibles para recibir hasta 750 dólares extras, lo que equivale a 13 mil pesos mexicanos.

Mexicanos podrán recibir hasta 13,000 pesos|Crédito: @Gdl2026 / X

Esto quiere decir que miles de mexicanos que residan en ciudades como CDMX puedan convertirse en anfitriones, es decir, rentar de forma temporal su hogar, durante este período específico de alta demanda. Según el sitio Deloitte, quienes utilicen este método podrían generar entre $900 y $1,800 dólares durante el torneo. Esto quiere decir que un residente podría obtener hasta 30 mil pesos mexicanos si aprovecha esta modalidad.

Cabe destacar que esta modalidad de renta se ha vuelto muy popular en los últimos años dentro de México, precisamente en ciudades grandes como la CDMX. Esto se debe a la gran cantidad de eventos populares que se realizan allí como el Gran Premio de la Fórmula 1, el Desfile de Día de Muertos o grandes conciertos. En estas fechas, extranjeros suelen utilizar con mayor frecuencia este método de alquiler de piso.

¿Qué es y cómo funciona Airbnb?

Airbnb es una plataforma digital que conecta a personas que quieren alquilar un espacio con viajeros que buscan dónde hospedarse. Funciona como un “mercado en línea” de alojamientos, pero en lugar de ofrecer solo hoteles, permite reservar casas, departamentos, habitaciones privadas e incluso alojamientos poco convencionales como cabañas o casas en árboles.

