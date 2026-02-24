EA Sports FC 26 presenta a NUEVO JUGADOR para la Selección Mexicana; ¿quién es?

El inicio de una semana más trajo consigo una excelente noticia para los amantes de los videojuegos deportivos, más precisamente de aquellos que siguen a Electronic Arts. Resulta que la empresa confirmó la llegada de un nuevo jugador para la Selección Mexicana en el EA Sports FC 26.

Si bien el EA Sports FC 26 no cuenta con la Liga BBVA MX, lo anterior no exime que aquellos jugadores mexicanos que destacan no aparezcan en este formato por medio de sus constantes actualizaciones. Ahora, se sabe que un nuevo jugador ya podrá estar disponible para la Selección Mexicana.

¿Qué jugador ya está disponible para la Selección Mexicana en el EA Sports FC 26?

Luego de que se confirmara su naturalización días antes de su arribo al Real Betis procedente del Club América, recientemente se supo que Álvaro Fidalgo ya puede ser elegible dentro del EA Sports FC 2026 para que el canterano del Real Madrid defienda los colores de la Selección Mexicana.

El Maguito aparece con una media de 78 puntos, superior a la que tienen otros elementos como Marcel Ruiz, Orbelín Pineda, Luis Romo, Roberto Alvarado y Gilberto Mora; además, su promedio es el mismo que tiene Edson Álvarez, hoy jugador del Fenerbahce de Turquía.

Para incluirlo en la Selección Mexicana dentro del EA Sports FC 26 debes editar la plantilla actual mediante el proceso de Personalizar. Aquí, tendrás que ir al apartado de Editar Equipos y posteriormente Selecciones Nacionales para buscar a Álvaro Fidalgo en la lista de jugadores elegibles, el último paso será añadirlo al listado y guardar los cambios.

¿Álvaro Fidalgo estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección?

Con el documento que lo avala como un mexicano más por naturalización, todo haría indicar que Álvaro Fidalgo cuenta con muchas posibilidades para ser considerado por la Selección Nacional con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento en donde hará su debut el 11 de junio ante Sudáfrica.