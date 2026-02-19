¿'Toro’ Fernández o Nicolás Ibáñez? El delantero que sería el títular en el Cruz Azul vs Chivas

Nicolás Larcamón tendrá una dificil decisión que tomar este sábado 21 de febrero del 2026 pues se enfrentan Cruz Azul vs Chivas como parte de la Jornada 7 del Clausura 2026 y debe decidir que delantero será el titular, si 'Toro' Fernández o Nicolás Ibáñez.

⚽️ NUESTRO PRÓXIMO PARTIDO ⚽️



🆚 Chivas

🗓️ Sábado 21 de febrero

⏰ 21:05

🏟️ Cuauhtémoc pic.twitter.com/EPFKbtWnHc — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 18, 2026

Así llegan 'Toro' Fernández y Nicolás Ibáñez

La Máquina puede volver a tener en la convocatoria a Gabriel 'Toro' Fernández luego de cumplir con sus dos partidos de suspensión en el Clausura 2026, por lo que Larcamón tendrá que decidir quien se encuentre en un mejor ritmo y nivel.

En el caso de Fernández, logra aportarle al equipo reteniendo el balón, es un futbolista que remata bien de cara al arco,marca goles y asiste. No ha tenido una racha goleadora en lo que va del Clausura 2026 pues su último gol fue en la Jornada 2 cuando le marcó al Atlas, por lo que lleva cuatro juegos sin anotar (contando los dos juegos de Concachampions).

Por otra parte, Nicolás Ibáñez que es su nuevo refuerzo del equipo, llega encendido al marcar gol en sus dos primeros juegos con la Máquina.

Tomando en cuenta los diferentes momentos que viven los dos delanteros, Larcamón podría darle pioridad y que tenga minutos el 'Toro' respetando el tiempo que lleva en el equipo.

Opción C: Jugar con doble punta ante Chivas

El entrenador celeste tendrá que analizar a que futbolista prefiere darle minutos de titular tomando en cuenta su parado tactico que ha manejado en los últimos encuentros en los que juega con un solo delantero centro.

Aunque, en el juego de vuelta de Concachampions ante el Vancouver, los dos futbolistas tuvieron minutos en el terreno de juego en el segundo tiempo, por lo que podría optar por jugar con dos puntas y así incomodar más a la defensa del rebaño.