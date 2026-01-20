Delanteros del América se justifican; por esta razón no han anotado en el Clausura 2026

El Club América atraviesa por una de las rachas negativas más importantes desde la llegada de André Jardine al banquillo azulcrema. Y es que, además de no haber conseguido el triunfo hasta ahora, el conjunto de la capital es el único que no ha anotado durante los primeros tres juegos del Clausura 2026.

Lo anterior añade un toque de presión aún más grande en el Club América gracias a la calidad de sus delanteros, José Raúl Zúñiga y Rodrigo Aguirre. Ante esto, usuarios han recordado una entrevista en la que ambos atacantes se justifican de la terrible actuación que han tenido en el conjunto capitalino hasta ahora.

¿Qué dijeron los delanteros del América ante los nulos goles en el Clausura 2026?

Fue a través de redes sociales en donde fanáticos del América han recordado distintas entrevistas en donde tanto el colombiano como el uruguayo, lejos de tomar la responsabilidad de ser los delanteros del club, se justifican a través de una postura defensiva en donde aseguran que siempre han dado el 100 por ciento en cada una de las oportunidades que reciben en el campo.

Este recordatorio llega no solo en medio de su sequía goleadora en este Clausura 2026, sino en el entendido de que, en conjunto, solo lograron cinco goles a lo largo del torneo pasado. Además, tal situación aumenta luego de la nueva lesión de Henry Martín, misma que le impidió estar en estos juegos de la temporada regular.

Ante ello, son muchos los aficionados que han comenzado a pedir su salida del América al considerar que no tienen la calidad suficiente para formar parte del club. Mientras tanto, vale decir que Zúñiga suma 4 anotaciones en la institución azulcrema, mientras que Rodrigo Aguirre acumula 16 tantos en 58 compromisos.

¿Cuándo y contra quién será el próximo juego del América?

Una vez superados los juegos de preparación en los que México enfrentará a Bolivia y Panamá, el Clausura 2026 volverá de cara a las próximas dos semanas para la jornada 4. Aquí, el Club América volverá al estadio Ciudad de los Deportes para medirse al Necaxa el sábado 31 de enero en punto de las 21:00 horas.