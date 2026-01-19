Los proyectos de Cruz Azul que han fracasado en la búsqueda de un estadio propio

Pese al interesante inicio de torneo que Cruz Azul ha tenido en el Clausura 2026 , la realidad es que una de las razones por las cuales ha sido tendencia en las redes sociales es por las críticas recibidas en torno al cambio de sede que ha tenido desde la remodelación del estadio Azteca, inmueble que renta desde hace algunos años.

En esencia, Cruz Azul es uno de los equipos a nivel mundial que no cuenta con un estadio propio, hecho que se ha reflejado con creces en los últimos años al tener que disputar sus juegos como local en CU y, ahora, en el Cuauhtémoc. Por tal motivo, aquí conocerás los proyectos fallidos de los celestes en estas instancias.

¿Qué proyectos fallidos tiene Cruz Azul a la hora de construir su estadio?

La idea de un estadio propio ha estado presente en Cruz Azul desde hace varias décadas, pues desde su llegada al Estadio Azul en 1996 el club comenzó a buscar otras alternativas para contar con un inmueble particular; sin embargo, las trabas por parte de la CDMX, así como otros temas ajenas a la capital, han impedido que este paso se concrete.

En el pasado se habló de Xochimilco como la zona ideal para la creación de un nuevo estadio considerando la cercanía con las instalaciones de La Noria, posibilidad que se desechó ante los problemas ambientales que esto sugiere. Posteriormente se pensó en la Magdalena Mixhuca, más precisamente cerca del Estadio GNP Seguros.

Los vecinos de la alcaldía se opusieron y la posibilidad se cayó nuevamente. A partir de ahí, han surgido otras alternativas como el Estado de México en Tlalnepantla, Azcapotzalco y el sur del país. La realidad es que, desde el 2021, se ha hablado de la creación de un estadio para Cruz Azul que, hasta el momento, luce más lejos que cerca.

¿Cuándo es el siguiente juego de Cruz Azul en la Liga BBVA MX?

Después de los partidos disputados ante León, Atlas y Puebla, La Máquina volverá en dos semanas en medio del parón que la Liga BBVA MX tendrá por los juegos de la Selección Mexicana. Aquí, Cruz Azul enfrentará en la Jornada 4 a Juárez, en duelo programado para el viernes 30 de enero a las 21:00 horas.