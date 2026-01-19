Los 5 jugadores de la Selección que se podrían colar de último minuto a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Comienza la cuenta regresiva para los primeros dos juegos de preparación que la Selección Mexicana tendrá rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los convocados por el Vasco Aguirre han llamado la atención considerando que algunos de ellos podrían colarse al Mundial prácticamente de último.

Cabe mencionar que, a diferencia de otras convocatorias, los llamados para los juegos del fin de semana únicamente incluye a jugadores que forman parte de la Liga BBVA MX. Por tal motivo, aquí conocerás a algunos que podrían colarse de sorpresa a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué jugadores de la Selección podrían llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 de sorpresa?

Javier, el Vasco Aguirre, se basó en la gran actualidad del Guadalajara para llamar a ocho jugadores que forman parte de Chivas. Curiosamente, varios de estos, si sobresalen en los próximos juegos, podrían tener una gran oportunidad de colarse a la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Posiblemente, el que más destaca en este apartado es Richard Ledezma, quien con la lesión de Rodrigo Huescas y la baja de juego de Kevin Álvarez y Jorge Sánchez podría colarse a la Selección Mexicana. Otro de ellos es el Cotorro Hernández, otro jugador de Chivas que se desempeña como carrilero por izquierda.

En la zona del mediocampo un elemento que ha llamado poderosamente la atención es Denzell García, aunque también un nombre que se ha distinguido de entre los demás es el de Brian Gutiérrez, también jugador de Chivas. Finalmente, no hay que descartar a un Obed Vargas que poco a poco le ha llenado el ojo al Vasco Aguirre.

¿Cuándo y a qué hora serán los próximos juegos de la Selección Mexicana?

La Selección de México enfrentará dos duelos amistosos ante los combinados de Panamá y Bolivia los días 22 y 25 de enero en punto de las 19:00 y 13:30 horas, respectivamente hablando. Recuerda que estos encuentros no forman parte de la Fecha FIFA, por lo que se jugarán con puros futbolistas del balompié nacional y la MLS.