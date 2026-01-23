Delanteros de Rayados aseguran que pueden suplir la baja de Berterame

Los jugadores del Monterrey tienen opiniones divididas sobre lo que pasará en caso de que se concrete la salida del delantero naturalizado mexicano al Inter Miami.

Entre la incertidumbre por el posible traspaso de Germán Berterame hacia la Major League Soccer (MLS), el resto de delanteros de los Rayados consideran que pueden suplir su baja en caso de que no llegue otro fichaje.

Así lo declaró Roberto de la Rosa, atacante mexicano, quien señaló que junto a Anthony Martial y Joaquín Moxica, pueden con la responsabilidad de ser los referentes de la ofensiva del Monterrey.

“Estamos preparados para entrar lo que nos toque y aportar el granito de arena, y si toca que se vaya estamos trabajando para tratar de suplir esa baja de la mejor manera en beneficio del equipo”, comentó ante los medios este jueves 22 de enero.

Aunque señaló que desconoce cuál será el futuro de “Berte” ante la propuesta que existe del Inter Miami por adquirir sus servicios, afirmó que entienden el compromiso que es ser titular del conjunto regiomontano.

“Es una responsabilidad muy grande, (Berterame) es un jugador muy importante para el equipo y la verdad que trabajamos para aprovechar todas las oportunidades que haya, siempre para el beneficio del equipo y siempre tratando de hacer lo mejor”, declaró.

De la Rosa registra tan solo cuatro goles en LIGA BBVA MX en los tres torneos que lleva con la “Pandilla”; en el caso de Martial apenas se estrenó como goleador en este Clausura 2026 y el juvenil Moxica también solo lleva un tanto en liga.

Directiva tendrá que ir por refuerzo

Aunque un día antes, el portero Luis “El Mochis” Cárdenas expresó ante la prensa que en caso de concretarse el traspaso, se deberá buscar un delantero que pueda suplir el aporte goleador que tenía Germán.

“Si llega a salir, todas las papas van para la directiva y saber que tienen que ir por alguien de esas características o mejor, porque somos el Monterrey y tenemos que buscar lo más alto”, reveló.

Unas palabras que generaron polémica en la “Sultana del Norte”, mientras se resuelven las negociaciones entre Rayados y el Inter Miami.

