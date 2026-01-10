¿SE VA? Ousmane Dembélé sigue sin renovar con el Paris Saint Germain

Ousmane Dembélé ha convertido su renovación con el Paris Saint Germain en una negociación de alto riesgo. De acuerdo con diversos reportes, el francés, actual Balón de Oro y figura clave del equipos la temporada pasada, habría rechazado una primera oferta de su extensión de contrato por una cantidad cercana a los 30 millones de euros anuales, exigiendo el doble, 60 millones.

Esta contraoferta coloca a directiva parisina en una encrucijada total. Por un lado, el club intenta mantener una cierta política salarial más estricta con respecto a años pasados en los que se contrató a Neymar, Messi, etc. Por el otro lado, se enfrenta a la necesidad de retener a su elemento más determinante en la era reciente, aquel que fue fundamental para conquistar la primera Champions League en la historia de la institución.

La meilleure façon de commencer 2026 ! 🏆✨ pic.twitter.com/HGBQ6yFrhJ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 9, 2026

Dembélé cuenta con contrato hasta 2028

La transformación de Dembélé en el PSG es la piedra angula de su poder en la negociación. Quien llegó en un momento de renovación en el plantel tras las salidas de Messi, Neymar y Ramos, el extremo no solo resurgió, sino que se consagro en el mejor futbolista de todo el mundo. En 51 partidos, ha anotado 33 goles y repartido 14 asistencias, incluyendo dos pases decisivos en la final de la Champions pasada. En 2025, su palmares en el ámbito individual fue abrumador: Balón de Oro, FIFA The Best, máximo goleador de la Ligue 1 y MVP de la máxima competición continental.

Con un vínculo vigente hasta 2028, el PSG tiene tiempo, pero el menaje del futbolista es claro. Ahora, el club debe decidir si rompe su propia estructura para un jugador que, a punto de cumplir 29 años, se ha convertido en el alma del proyecto deportivo.

