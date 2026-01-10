OFICIAL: Cristiano Ronaldo firma NUEVO contrato previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

A unos meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, Cristiano Ronaldo firmó un nuevo contrato que lo vinculará por varios años más con la marca de ropa que lo patrocina desde que comenzó su carrera.

Cristiano Ronaldo firma nuevo contrato con Nike

Cristiano Ronaldo firmó un nuevo contrato por 15 años con Nike, la marca que lo ha acompañado a lo largo de su carrera, por 1,200 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los vínculos más extensos y redituables de la historia entre un atleta y una firma deportiva.

El acuerdo incluye la presentación del CR7 Legacy Logo, un exclusivo emblema en donde se muestra al futbolista realizando su tradicional festejo y que distinguirá a los productos exclusivos de Cristiano.

Cristiano Ronaldo firma acuerdo millonario con Nike

Con este movimiento, la marca busca consolidar a Cristiano Ronaldo como su principal embajador de la marca a nivel mundial, incluso después de que el futbolista haya decidido retirarse.

Además, la marca pretende establecer a una nueva imagen global como lo fue en su momento Michael Jordan, por lo que el portugués ocupará el puesto que dejó la leyenda de los Chicago Bulls como una marca de Nike.

El delantero portugués se prepara para disputar su sexta Copa Mundial de la FIFA cuando se presente como el favorito del Grupo K para avanzar a la siguiente ronda

