La razón por la que Denis Bouanga podría llegar al América

El mercado de fichajes podría dar un giro inesperado que beneficiaría al América. Luego de haber visto frustrado su intento por contratar a Denis Bouanga, las Águilas tendrían una nueva oportunidad debido a la inminente llegada de Heung-min Son de la MLS, un movimiento que cambiaría el panorama ofensivo del equipo californiano.

El efecto dominó comenzaría con la salida del surcoreano del Tottenham. El atacante asiático de 33 años, que anunció su despedida de los Spurs este verano, y tendría en el LAFC como su principal destino, lo que obligaría al club angelino a realizar un desembolso importante por un jugador que aún tiene contrato.

Esta situación crearía un exceso de cupo en la delantera del equipo estadounidense, en especial la banda izquierda, donde Bouanga quien es la actual estrella y goleador del equipo y vería reducidos sus minutos al compartir posición con el nuevo refuerzo.

Todo parece indicar que Bouanga llegaría al América

Ante este escenario, el gabonés buscaría nuevas opciones, reabriendo la posibilidad para que los de Coapa intenten nuevamente su contratación. América, que necesitan urgentemente un refuerzo de peso para competir por la Liga MX , encontraría en Bouanga al jugador ideal.

El delantero demostró su calidad en la última temporada con 25 anotaciones, combinando velocidad, desborde y un olfato goleador que encajaría perfectamente en el sistema de André Jardine.

Todo por definirse

El camino no será fácil. El LAFC considera a Bouanga como jugador franquicia y no lo dejará ir sin poner resistencia. América deberá preparar una oferta económica convincente que supere las pretensiones del club estadounidense y que además pueda competir con otros equipos interesados, particularmente de Medio Oriente.

El destino final de esta operación dependerá en gran medida de cómo se concrete el fichaje de Son Heung-min y de la disposición del LAFC para negociar.

