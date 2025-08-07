¡No es Griezmann! Rayados tendría en la mira a otro ‘europeo’ para su ofensiva

Rayados de Monterrey va al mercado europeo por un nuevo refuerzo tras el papelón en la Leagues Cup 2025. El club regiomontano quiere apuntalar su ofensiva y por ello, tienen en la mira a un ex compañero de Santiago Gimenez. Julián Carranza sería la carta por parte de la directiva albiazul para darle una herramienta más a Domenec Torrent.

Diversos medios reportan el interés del club mexicano por el ariete argentino, quien actualmente milita en el club de la Eredividie. La ‘mala’ noticia para los Rayados es que Carranza tiene vínculo con el Feyenoord hasta julio de 2028 y un valor de cinco millones de euros según el portal Transfermarkt.

Te puede interesar: Insólito: El equipo de la Liga BBVA MX que no ha ganado ningún partido en todas las ediciones de la Leagues Cup

Un trotamundos del futbol

Surgido de la cantera de Banfield, Julián ha pasado por diversas ligas a pesar de su corta edad. Después de algunas actuaciones en el futbol argentino, Inter Miami apostó por él en 2019 y después llegó al Philadelphia Union en donde estuvo dos años, para después cumplir el sueño europeo.

Sus buenos números en el Union (43 goles y 20 asistencias en 95 partidos) llamaron la atención del club de Rotterdam y por ello fueron por sus servicios hace poco más de un año. En el ‘Viejo Continente’ registra cinco tantos y esperaba tener más regularidad, pero se apareció Santi Gimenez y Ayase Ueda para darle pocos minutos de actividad, además de diversas lesiones que lo han mermado.

¿De regreso a América?

Con Ueda como principal eje de ataque, Carranza podría escuchar una posible oferta de Rayados y volver al continente americano en el segundo semestre del año. Además, Monterrey vendió a José Alavarado y Jordi Cortizo al Club León , por lo que busca rápidamente a sus reemplazos antes de que cierre el mercado de transferencias el próximo 10 de septiembre para los equipos mexicanos.