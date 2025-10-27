deportes
“Denme al mejor” Jermell Charlo quiere volver al boxeo para pelear ante Terence Crawford

El ex campeón indiscutido de las 154 libras, Jermell Charlo quiere regresar al boxeo después de 25 meses de ausencia para enfrentar a Terence Crawford

jermell charlo brian castaño
Iván Alfie
Box Azteca
Después de perder por decisión unánime frente a Saúl “Canelo” Álvarez en Septiembre del 2023, Jermell Charlo quiere volver a subir al ring tras 25 meses de ausencia para enfrentar al tres veces campeón indiscutido Terence Crawford por los títulos de las 168 libras.

“Solo me interesan las peleas que tengan sentido y generen dinero. Quiero todo el humo. Quiero humo con Crawford . Denme al mejor, estoy en forma, entreno, mi estilo de vida está activo. Todo está bien, así que ¿por qué no querría enfrentar a los mejores? Si me ofrecieran una pelea con Crawford, sería un honor compartir el ring con él; le daría la mejor pelea de esta era. No creo que haya otra pelea más grande para él ahora mismo en el mundo del boxeo. Esa pelea soy yo”, mencionó el texano en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Te podría interesar: ¡Increíble! Esta es la razón por la que Lando Norris fue abucheado tras ganar el Gran Premio de México

Jermell Charlo quiere enfrentar a Terence Crawford

Con solo 4 peleas en los últimos 5 años, Charlo ha caído en los rankings de los organismos, sin embargo, no deja de ser uno de los grandes peleadores de la última década luego de acreditarse como campeón indescutido en peso Súperwelter en la revancha contra el argentino Brian Castaño en 2022.

“Solo siento que no sé qué está pasando con el mundo del boxeo. Justo después de mi era con Canelo, empecé a ver cómo el boxeo cambiaba; me tomé un poco de distancia y pensé que era importante concentrarme en mi familia, mis hijos, mi vida y mi futuro. Tengo millones, vengo de una era diferente del boxeo, y no sé si quedamos muchos como yo”, añadió Charlo.

Te podría interesar: Otra estrella en la NFL se perdería el resto de la temporada por lesión

Resumen del partido: Tigres 2 - 0 Xolos | Jornada 15 | Apertura 2025

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
