¡Increíble! Esta es la razón por la que Lando Norris fue abucheado tras ganar el Gran Premio de México

Lando Norris se llevó la victoria en el Gran Premio de México, pero la afición no lo perdonó tras subir al podio

F1 Grand Prix of Mexico - Race
David Leah/David Leah
Winner race Lando Norris of Great Britain (4) McLaren MCL39 Mercedes during race ahead of the F1 Grand Prix of Mexico 2025 at Autodromo Hermanos Rodriguez on October 26, 2025 in Mexico City, Mexico.
Francisco Fernández
AUTOMOVILISMO
Lando Norris se llevó la victoria en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 este domingo 26 de octubre tras finalizar el circuito del Autódromo de los Hermanos Rodríguez con un tiempo de 1:37:58.574, lo que le permitió tomar la punta de la clasificación de pilotos, solo con un punto de diferencia de su coequipero Oscar Piastri.

Sin embargo, la victoria del británico terminó empañada por un sonoro abucheo por parte de los aficionados, cuando el de McLaren se paró frente al micrófono en la zona de entrevistas posterior a la carrera.

Te puede interesar: Así quedó la tabla del Campeonato de Pilotos, tras el GP de México 2025

¿Por qué abuchearon a Lando Norris tras ganar el Gran Premio de México?

Las declaraciones de Lando Norris fueron opacadas por el sonoro abucheo de los aficionados presentes en la zona del Estadio GNP, lo que provocó momentos de tensión a los que el británico ya está acostumbrado ya que la desaprobación para con el piloto de McLaren no es nueva.

Y es que los aficionados de McLaren ha sido señalado por recibir favoritismo respecto a su compañero Oscar Piastri en la escudería por el hecho de ser británico.

Durante la temporada 2025, los fanáticos han notado que la escudería ha trabajado para beneficiar a Norris con órdenes que priorizan sus resultados, a pesar de que el australiano Oscar Piastri también cuenta con amplias posibilidades para llevarse en campeonato de la Fórmula 1 de este año.

Los ‘beneficios’ a Lando Norris en esta temporada

Las supuestas ayudas a Lando Norris que han percibido algunos fanáticos no se limitan solo a su escudería, ya que también la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha impuesto sanciones menos severas al británico, supuestamente por su nacionalidad.

Un toque intencional con George Russell en Silverstone que solo fue castigado con una advertencia verbal, o un límite de pista ignorado en Spa son algunos de los ejemplos, mientas que Logan Sargeant fue castigado con 10 posiciones en la parrilla por errores parecidos.

Norris también ha protagonizado incidentes en contra de Checo Pérez como en el Gran Premio de Brasil 2024, cuando el británico sacó al mexicano de la pista en una curva recibiendo una penalización tardía.

Te puede interesar: OFICIAL: Así va el campeonato de constructores, luego del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1

Lando Norris
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
