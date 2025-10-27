Otra estrella en la NFL se perdería el resto de la temporada por lesión

El corredor novato de los New York Giants, Cam Skattebo, sufrió una grave lesión en el partido de la semana 8 de la NFL 2025 frente a los Philadelphia Eagles, lo que podría poner fin a su primera temporada profesional. El jugador, quien había sorprendido con su rendimiento en los primeros encuentros del año, fue retirado del campo en camilla tras una acción que causó gran preocupación entre sus compañeros y rivales.

El incidente ocurrió durante el segundo cuarto del encuentro, Skattebo recibió un pase corto y, al intentar girar para ganar yardas adicionales, su tobillo derecho quedó atrapado debajo de su cuerpo, provocando una luxación severa. El dolor del jugador fue evidente, y el personal médico ingresó de inmediato para atenderlo antes de trasladarlo a un hospital local para estudios más detallados.

Skattebo se lesiona de gravedad en la semana 8 de la NFL

Tras el partido, los Giants confirmaron en un comunicado que el corredor sufrió una “lesión significativa en el tobillo” y quedará fuera de actividad por tiempo indefinido. El entrenador Brian Daboll lamentó el incidente y destacó que el novato “estaba jugando a un gran nivel y adaptándose rápidamente al sistema ofensivo”, por lo que su ausencia será difícil de suplir.

Cam Skattebo fue elegido por los Giants en la cuarta ronda del Draft 2025, tras una destacada carrera universitaria en Arizona State. Desde su llegada al equipo neoyorquino, el joven corredor se ganó la confianza del cuerpo técnico gracias a su estilo físico, su capacidad para romper tacleadas y su habilidad para recibir pases desde el backfield.

Hasta el momento de su lesión, acumulaba 398 yardas por tierra en 98 acarreos, con un promedio de 4.1 yardas por intento y tres touchdowns. Además, aportaba en el juego aéreo con 23 recepciones para 189 yardas. Su actuación más destacada llegó en la semana 6, también ante los Eagles, cuando sumó más de 100 yardas totales y tres anotaciones, consolidándose como una de las revelaciones ofensivas del equipo.