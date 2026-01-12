Dennis Schröder recibió suspensión por intentar agredir a Luka Doncic

En la NBA, los partidos grandes suelen dejar ruido más allá del último pitazo. A veces nace de un pique en la cancha, otras de una frase fuera de lugar y, en el peor de los casos, de la idea de “arreglarlo” lejos de las cámaras y del tablero.

Dennis Schröder recibió suspensión de tres partidos

Dennis Schröder recibió una suspensión de tres partidos sin paga por confrontar e intentar golpear a Luka Doncic después del juego entre Kings y Lakers del 28 de diciembre en Los Ángeles. La liga determinó que el incidente ocurrió aproximadamente 40 minutos después del encuentro, cuando el base de Sacramento buscó al rival en un pasillo del estadio e inició la confrontación.

El caso se calentó desde antes. Durante el partido, ambos intercambiaron palabras en varios momentos, y en un tiempo muerto se escuchó la provocación sobre un contrato que Schröder no firmó en su etapa previa con los Lakers, un comentario que volvió más personal el cruce. El juego ya tenía el tono de “pique de playoff”, aun con calendario regular, y el cierre no alcanzó para enfriar los ánimos.

Lo más grave llegó fuera de la duela. Ya con el partido terminado, Schröder encaró a Doncic y la situación escaló lo suficiente como para requerir intervención. En el lugar apareció Deandre Ayton para separarlos, mientras seguridad evitó el contacto físico y escoltó al jugador de Sacramento hasta el autobús del equipo. En ese punto, el tema dejó de ser trash talk y se convirtió en disciplina directa de liga.

