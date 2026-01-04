Denver Broncos vs Los Angeles Chargers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 4 de enero, partido de la Semana 18 de la temporada 2026 de la NFL; marcador online

Los Denver Broncos reciben este domingo a Los Ángeles Chargers en un escenario poco habitual para el cierre de la temporada regular de la NFL.

Denver llega con marca de 13-3 y con un objetivo claro, ganar para asegurar el Sembrado #1, la ventaja de local durante toda la postemporada y el descanso en la primera semana de playoffs. Una derrota podría hacerlos caer al segundo o incluso tercer lugar de la conferencia.

Del otro lado, Los Angeles Chargers (11-5) ya tienen su lugar en playoffs prácticamente asegurado como equipo comodín. Sin posibilidad de pelear la división (ya en manos de Denver), la prioridad del cuerpo técnico es evitar lesiones.

Bo Nix será el titular de Denver, tras una temporada que lo ha colocado entre los mariscales más productivos de la liga y como el motor de una ofensiva que busca cerrar el año con autoridad. En contraste, los Chargers no contarían con Justin Herbert, quien sería reservado por precaución en su mano izquierda de cara a los playoffs. El encargado de iniciar sería Trey Lance, en una oportunidad clave para mostrarse, pero también bajo la presión de enfrentar a una defensa titular y altamente motivada.

Ambos equipos se enfrentaron en la Semana 3, el 21 de septiembre de 2025, con triunfo de los Chargers 23-20 en un duelo cerrado. Sin embargo, Denver se ha mostrado sólido en casa, con siete victorias en ocho partidos disputados en el Empower Field durante la temporada.

Si los Broncos logran la victoria, asegurarían el Sembrado #1 de la AFC, un logro que no conseguían desde hace varios años y que los colocaría por encima de sus principales rivales divisionales, en el camino hacia el Super Bowl.