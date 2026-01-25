Denver Broncos vs New England Patriots: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de HOY domingo 26 de enero, Campeonato de Conferencia de la temporada 2026 de la NFL; marcador online

Este domingo 25 de enero de 2026 se disputa la Final de la Conferencia Americana (AFC) de la NFL, en la que los Denver Broncos reciben a los New England Patriots en el Empower Field at Mile High, en Denver, Colorado.

El encuentro está programado para iniciar a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y se jugará bajo condiciones climáticas adversas, con temperaturas bajo cero, viento y probabilidad de nieve, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos.

Situación de los equipos

Denver llega a este compromiso con bajas importantes en su ofensiva. El mariscal de campo titular Bo Nix quedó descartado tras sufrir una fractura de tobillo, por lo que el encargado de iniciar será Jarrett Stidham, quien no había sido titular en un partido de esta magnitud desde hace más de dos temporadas.

Además, el equipo no contará con el corredor J.K. Dobbins, lo que modifica el panorama del ataque terrestre en un duelo marcado por el clima.

Por su parte, New England afronta el partido con el novato Drake Maye como quarterback titular. El pasador ha sido uno de los jugadores destacados de la temporada, aunque viene de un encuentro previo en el que registró problemas de control de balón.

Antecedentes en Denver

El historial en postemporada en Mile High no favorece a los Patriots, la franquicia registra marca de 0-4 en juegos de playoffs disputados en Denver, incluyendo derrotas en finales de conferencia en temporadas anteriores. Esta será la primera vez que Drake Maye dispute un partido de eliminación directa en este escenario.

El ganador de este encuentro avanzará al Super Bowl LX, como campeón de la Conferencia Americana, esperando rival entre Los Angeles Rams y Seattle Seahawks.

