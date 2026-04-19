Fue seleccionado nacional y vale 100 millones; ahora interesa a América y Rayados

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que tanto América como Rayados rompan el próximo mercado de transferencias a través de fichajes bomba que hagan que sus aficionados se emocionen. Una muestra de lo anterior es este jugador, cuyo valor asciende a los 100 millones de pesos y que ha tenido un gran Clausura 2026.

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Ya sea como lateral por derecha o en el centro del campo, la realidad es que Denzell García ha tenido un semestre lo suficientemente bueno para ser considerado en la Selección Mexicana, así como para llamar poderosamente la atención de escuadras de renombre como Rayados o América. ¿Cuánto pagarían por él?

¿Cuánto tendrían que pagar América o Rayados por Denzell García?

De acuerdo con distintos reportes, tanto América como Rayados estarían analizando la posibilidad de fichar a Denzell García para el siguiente torneo gracias a su plurifuncionalidad en el campo, así como a su joven edad (22 años) y al hecho de que Juárez está abierto a negociar por su jugador de cara al futuro a corto plazo.

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Hasta el momento no existen detalles en torno a la cantidad de dinero que azulcremas o regiomontanos ofrecerían por él; sin embargo, el portal Transfermark considera que su precio asciende a los 4.5 millones de euros (alrededor de 100 millones de pesos mexicanos), una cantidad accesible para las dos escuadras nacionales.

El torneo de Denzell García ha sido tan bueno que, incluso, este ha sido considerado para estar en la Selección de Javier Aguirre, por lo que aún cuenta con mínimas posibilidades de subirse al barco nacional con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a iniciar el jueves 11 de junio.

¿A qué posición llegaría Denzell García si es fichado por el América?

De concretarse su posible fichaje al América, todo haría indicar que llegaría como lateral por la banda derecha considerando los problemas que el club ha tenido en los últimos meses con nombres como Kevin Álvarez y Aaron Mejía, los cuales han tenido mucha irregularidad en el terreno de juego.