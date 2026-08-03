Deportivo Municipal, el equipo con 1,000 patrocinadores en su jersey; así luce (FOTO)

Los patrocinadores se han vuelto un punto fundamental en la historia de los equipos a nivel nacional e internacional debido a la inversión económica que suelen hacer para que aparezcan en los uniformes más importantes del mundo, aunque nunca antes se había visto lo que ocurrió con el Deportivo Municipal.

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El Deportivo Municipal es un equipo de Perú que se ha vuelto tendencia en los últimos días debido a la forma en cómo logró colocar alrededor de 1,000 patrocinadores en su jersey de futbol, por lo que aquí conocerás la historia detrás de esta chusca, pero interesante propuesta.

¿Por qué el Deportivo Municipal tiene un jersey con 1,000 patrocinadores?

Con su sede en Lima, Perú, el Deportivo Municipal llevó a cabo una estrategia de mercadeo que tenía como objetivo superar la quiebra que tenía al club al borde de la desaparición. Para ello, el cuadro tradicional, fundado en 1935 y con cuatro títulos de primera división, protagonizó una de las campañas más extraordinarias de todos los tiempos.

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JERSEY DENGAN 1000 SPONSOR



Dijatuhi sanksi degradasi ke Liga Amatir karena masalah finansial, klub asal Peru, Deportivo Municipal kesulitan dapat sponsor besar.



Alhasil space sponsor dijual murah meriah.

Dengan harga 200 Sol Peru / sponsor. Kurs sekarang sekitar 1 juta /… pic.twitter.com/KHPGneoZF4 — 𝙄𝘿𝙎 (@indosupporter) July 26, 2026

El equipo, que actualmente es de carácter semiprofesional por estar en la tercera división de Perú, redujo los espacios de los patrocinadores por un costo de 200 soles; es decir, alrededor de 1,030 pesos mexicanos. Con esta estrategia, los interesados únicamente tuvieron que llenar un formulario para hacerse presentes en el jersey.

Fue así como, en un lapso de 90 días, el Deportivo Municipal alcanzó los 1,000 patrocinadores, lo cual sugiere una ganancia de 60,000 dólares que, entre otras cosas, ayudaron a solventar las deudas del equipo, mismo que actualmente ha ganado una popularidad nunca antes vista.

¿Cómo luce el jersey del Deportivo Municipal?

Vale mencionar que el jersey del Deportivo Municipal ya se encuentra a la venta por un precio de 149 soles; es decir, cerca de 770 pesos mexicanos. La misma destaca por contar un un color predominantemente blanco y con pequeños recuadros a lo largo del uniforme en donde se observan todos los patrocinadores.