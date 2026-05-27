Desde Italia le abren la puerta a Santi Gimenez: ''Debe aceptar ofertas’’

Santiago Gimenez no la pasó nada bien en la aún presente temporada con el AC Milan, el delantero mexicano tuvo problemas físicos casi todo el semestre y lamentablemente para su causa, se fue sin anotaciones en la campaña. Con la temporada terminada y con el club de la capital de la moda sin UEFA Champions League, se preveé una 'limpia' en el club y en ella estaría el delantero mexicano.

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Según información del periodista italiano Luca Bianchi de Gazzeta dello Sport, el ex futbolusta de Cruz Azul tiene la puerta abierta del equipo italiano: “Giménez haría bien en aceptar otras opciones, ya que las rechazó en el pasado y se equivocó”, destacó Bianchi. De hecho, Santi solo sería una de las piezas que están en el radar de la directiva del AC Milan para salir este verano; Pavlovic, Tomori, Loftus-Cheek y Nkunku, también se encontrarián en la cuerda floja.

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