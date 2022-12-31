El deseo que tiene Lionel Messi para el Año Nuevo 2023

El 2022 será un año que jamás olvidará Lionel Messi, después de conseguir la tan ansiada Copa del Mundo con la Selección de Argentina tras vencer a Francia en una épica final y este sábado emitió un mensaje en redes sociales en el que agradeció a su "familia maravillosa", a los amigos que lo "apoyan siempre" y en "especial" a sus seguidores por el "aliento" que recibió al terminar un año en el que cumplió su más grande sueño y el único título que le hacía falta.

Junto a cuatro fotos con su familia -su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos Mateo, Ciro y Tiago-, el astro argentino compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales.

Así vivió Jorge Valdano el título de Argentina en Qatar 2022

Te puede interesar: Lo que decía Scaloni de Lionel Messi cuando renunció a la selección

"Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió.

Eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí", anotó el futbolista del PSG.

El agradecimiento de Lionel Messi a sus seguidores

Además, la Pulga añadió "un recuerdo muy especial" para todas las personas que lo "siguen" y lo "bancan", a quienes les dedicó: "es increíble poder compartir este camino con todos ustedes".

"Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país, como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño", reconoció.

Te puede interesar: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentarían en amistoso en 2023

Messi envió un "abrazo enorme a todos", tras desear que el 2022 "haya sido también maravilloso para todos" y "toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023".