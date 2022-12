Lo que decía Scaloni de Lionel Messi cuando renunció a la selección

Lionel Messi probó la amargura de perder tres finales con la Selección de Argentina, dos en la Copa América y la del Mundial de Brasil 2014, por lo que fue etiquetado de “pecho frío” en su país, la prensa fue muy dura con el entonces astro del Barcelona.

Todo el entorno que rodeó los fracasos deportivos de Lionel Messi con la selección lo llevaron al límite y tras el calor de la final perdida contra Chile en la Copa América Centenario celebrada en Estados Unidos… el diez de la Albiceleste tomó la decisión de dar un paso al costado y retirarse del la Selección Argentina de fútbol.

La despedidad de Lionel Messi de la Selección Argentina

Luego de la dura derrota, curiosamente en penales, ante la Selección de Chile en la Copa América Centenario, Lionel Messi habló ante los medios de comunicación al terminar el encuentro. Todavía con la derrota y la tristeza en la mente.

“Ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero es así, no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo”, agregó el astro rosarino.

Messi falló el primer penal con el que Argentina abrió en la tanda desde los once pasos, generando desconfianza en su equipo.

“Lo primero que se me viene y lo pensaba en el vestuario es que ya está, se terminó para mí la Selección. Ya son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está", declaró en aquel momento Lionel Messi.

Ira L. Black - Corbis EAST RUTHERFORD, NJ - JUNE 26: Argentina forward and captain Lionel Messi (10) waits to take his 2nd place medal and passes the Copa America Cup after the Copa America Centenario final match between Argentina vs Chile Soccer, 2016 on June 26, 2016 at Met Life Stadium in East Rutherford, NJ, USA . The score was tied at 0 to 0 at the end of regulation play and then added time. Chile won the match 4 to 2 in penalty kicks to win the Copa America Final. (Photo by Ira L. Black - Corbis/Corbis via Getty Images)

¿Qué decía Scaloni de Lionel Messi en 2016 tras su anuncio de dejar la selección?

El actual seleccionar Campeón del Mundo tuvo un mensaje en su cuenta de Twitter donde expresó su sentimiento a Lionel Messi y su decisión por dejar Argentina.

“Esta imagen lo dice todo.... no te vayas Lio”, publicó el director técnico en aquel tiempo, haciendo notar lo solo que caminaba Lionel Messi con la selección en ese momento.

esta imagen lo dice todo.... no te vayas Lio pic.twitter.com/zjV8vRusek — Lionel Scaloni (@lioscaloni) June 29, 2016

Scaloni no fue parte de los que criticaron al astro argentino. Todo lo contrario. El ahora técnico Campeón del Mundo, entendía que Lionel Messi no estaba siendo cobijado por su equipo, curisamente ha sido una de sus virtudes como entrenador del equipo Albiceleste, conformar un equipo que trabaje con el rosarino y no para él.

Algo sabía Lionel Scaloni, pero no imaginó que 6 años después, estaría dirigiendo al futbolista del PSG, y menos, que estaría llevando a Argentina a ganar su tercera Copa del Mundo. Con un Lionel Messi más líder que nunca. Esta vez, muy bien acompañado.