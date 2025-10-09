¡Se veía venir! Despiden entrenador en plena Fecha FIFA

El Real Oviedo de La Liga no aguantó más la serie de resultados adversos en las primeras fechas de la temporada y anunciaron este jueves en el marco de la pausa por la Fecha FIFA, el despido del timonel serbio Veljko Paunovic, pieza clave en la conquista de regresar a la primera división española.

Pese al antecedente que pone a Paunovic en un sitio especial en la historia, el proyecto se desgastó en un punto de estar en zona de descenso, tras sumar en ocho partidos solamente dos victorias y seis derrotas; el fondo lo ocupan Girona, Real Sociedad y el Mallorca, pero Oviedo está con los mismos puntos pero una mejor diferencia de goles.

El comunicado de Real Oviedo sobre el despido de Paunovic

“El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Veljko Paunovic como entrenador del primer equipo”, acotó el equipo que recordó que el contrato se vio concluido casi un año antes puen vencía el 30 de junio del 2026; a su vez decidieron cortar a todo su equipo que lo acompañó en la gestión.

Paunovic es historia en el Real Oviedo

El equipo recalcó que “bajo su dirección, el Real Oviedo logró el tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo. Desde el Club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales”.

Gracias, Pauno 💙



Has sido parte fundamental de un sueño hecho realidad: el regreso a Primera División. ¡Suerte en tus próximos retos! 🫂#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/pqbDdH7pCV — Real Oviedo (@RealOviedo) October 9, 2025

Paunovic, libre y en Liga MX podría tener cupo

Paunovic tuvo una buena actuación en Chivas hace tres años y luego fue el estratega de Tigres en dond su gestión no llegó a impactar en la organización regia. Ahora Paunovic libre, podría ser del interés de algunos conjuntos en Liga MX que no la están pasando del todo bien y que podrían tener en la elite al serbio