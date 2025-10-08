OFICIAL: La Selección Nacional 19 clasificada al Mundial 2026

Ya hay un nuevo invitado a la Copa del Mundo de 2026. Durante la Fecha FIFA de octubre, la Selección de Egipto se ha sumado a los equipos clasificados al Mundial con sede en México, Estados Unidos y Canadá, siendo la escuadra 19 en conseguir el boleto a la justa internacional del año entrante.

Durante la Jornada 9 de las Eliminatorias de la Copa del Mundo, Egipto vio la victoria ante Yibuti en el Estadio Larbi Zaouli ubicado en Casablanca, Marruecos.

Sumando los tres puntos en la Fecha 9, el conjunto de los ‘Faraones’ lidera el Grupo A con 23 unidades, resultado de siete triunfos y dos empates, manteniéndose invictos en un sector que comparten junto a Burkina Faso, Sierra Leona, Guinea-Bisaú, Etiopía y Yibuti.

Con doblete de Mohamed Salah y un tanto más de Ibrahim Adel, Egipto se hizo del pase a la Copa del Mundo siendo la tercera escuadra de África en sumarse al Mundial 2026.

