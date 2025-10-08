deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

OFICIAL: La Selección Nacional 19 clasificada al Mundial 2026

Durante la Jornada 9 de las Eliminatorias de la Copa del Mundo 2026, una Selección Africana se ha sumado a los invitados a la justa internacional

Jugadores de Egipto, clasificados al Mundial 2026
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
Compartir

Ya hay un nuevo invitado a la Copa del Mundo de 2026. Durante la Fecha FIFA de octubre, la Selección de Egipto se ha sumado a los equipos clasificados al Mundial con sede en México, Estados Unidos y Canadá, siendo la escuadra 19 en conseguir el boleto a la justa internacional del año entrante.

Durante la Jornada 9 de las Eliminatorias de la Copa del Mundo, Egipto vio la victoria ante Yibuti en el Estadio Larbi Zaouli ubicado en Casablanca, Marruecos.

Sumando los tres puntos en la Fecha 9, el conjunto de los ‘Faraones’ lidera el Grupo A con 23 unidades, resultado de siete triunfos y dos empates, manteniéndose invictos en un sector que comparten junto a Burkina Faso, Sierra Leona, Guinea-Bisaú, Etiopía y Yibuti.

Con doblete de Mohamed Salah y un tanto más de Ibrahim Adel, Egipto se hizo del pase a la Copa del Mundo siendo la tercera escuadra de África en sumarse al Mundial 2026.

Clasificados al Mundial 2026

  • México
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • Japón
  • Nueva Zelanda
  • Irán
  • Argentina
  • Uzbekistán
  • República de Corea
  • Jordania
  • Australia
  • Ecuador
  • Brasil
  • Uruguay
  • Paraguay
  • Colombia
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×