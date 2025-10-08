Selección Mexicana Sub 20, provoca crisis en Chile: prensa local aplaude a Gil Mora y señala al entrenador Córdova

Gilberto Mora fue de nuevo considerado como una pieza clave y la prensa chilena lo calíficó de CRACK y describió la derrota de la Selección de Chile en los Octavos de Final como un “ridículo” y una derrota “humillante”.

Chile vive una época oscura, pues no está calificado al Mundial del 2026 y ahora teniendo un Mundial Sub 20 en casa, el pronóstico era muy alto para ver a su cuadro local avanzar, pero llegó México y los derrotó por 4-1 en Valparaiso con doblete de Camberos, un golazo de Jiménez que abrió el marcador ante un pase magristral de Gilberto Mora.

¿Qué dijo la prensa chilena tras la derrota ante México?

Casi un día después de la derrota, en Chile no se detienen los señalamientos y el dolor por ese descalabro, y en su mayoría, reconocen la victoria contundente de México y se lanzan contra el timonel Nicolás Córdova recordando que los aficionados chilenos piden que se vaya y renuncie.

Casi como nunca, México ha provocado un incendio y el medio RED GOL califica decisiones de Córdova como un “ridículo error”, además de bautizar ahora a Gil Mora como “El crack mexicano”, sobrenombre que se suma al de Crackito y al de Perla Mexicana, par de apodos que ya recibió en la etapa de grupos .

Además el medio AL AIRE LIBRE, sostiene que la derrota en casa ante México fue un “hecho humillante” por la goliza, estar en casa, ser eliminado y no poder tener reacción más allá del gol que acortó distancias.

Además rescata las declaraciones del entrenador Córdova en las que explica que México fue superior.

Finalmente LA TERCERA, acota que la derrota de Chile tuvo un lado B, y fueron los cánticos que pedían la renuncia de Córdova del combinado nacional, pues tras cuatro juegos, tres fueron derrotas y una victoria.

