Los Pumas de la UNAM se convirtieron en el equipo más decepcionante del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pues después de haber disputado la final de la temporada anterior hace unos meses, para esta campaña el club ni siquiera pudo acceder a la Liguilla entre los ocho mejores lugares.

A pesar de ello, la dirigencia del cuadro capitalino confirmó que Esteban Solari se mantendrá al mando de Pumas, al menos, para el inicio del torneo próximo en un voto de confianza para el entrenador argentino, situación que no sucederá de la misma forma con algunos elementos de la plantilla actual.

¿Cuáles son las nuevas bajas que Pumas podría tener para el siguiente torneo?

En días anteriores te mencionamos que la directiva de Pumas no vería con malos ojos la salida de Rubén Duarte. El central llegó al club hace unas temporadas como la respuesta en defensa; sin embargo, la realidad es que ha quedado mucho a deber, por lo que su salida no sería descabellada en El Pedregal.

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🚨 COMUNICADO OFICIAL 🚨



El Club Universidad Nacional informa que el primer equipo varonil inició su periodo de descanso y reportará en las instalaciones de Cantera el próximo viernes

11 de diciembre para comenzar su preparación de cara al torneo Clausura 2027.



Tras el análisis… pic.twitter.com/k8vd4BIa4Z — PUMAS (@PumasMX) November 24, 2026

Otro elemento que también podría salir es Luciano Herrera, extremo argentino que llegó a Pumas en este mismo torneo pero que, sin embargo, nunca pudo acoplarse a la institución. Y si bien estos dos jugadores ya sonaban en el pasado, hoy se dice que los universitarios también dejarían ir a más atletas.

El primero de ellos de Tony Leone, quien nunca fue un elemento importante en el esquema ya sea de Efraín Juárez o del mismo Esteban Solari. Además, una declaración de Keylor Navas también encendió la preocupación de algunos fanáticos de Pumas, aunque esta situación no es más que un rumor al no estar confirmada.

¿Qué jugadores podrían llegar a Pumas para el 2027?

Cabe mencionar que, hasta el momento, no se han revelado detalles respecto a los jugadores que Pumas podría buscar para la siguiente temporada. Lo único que se sabe es que el club definitivamente adquirió por completo a Robert Morales, esto después de que el préstamo con Toluca haya finalizado.