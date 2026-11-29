Lionel Messi está cerca del retiro como futbolista profesional, pues con 39 años de edad entiende que el fin está a la vista después de haberlo conquistado prácticamente todo no solo a nivel clubes, sino también con la Selección de Argentina, de la que se retiró hace unas semanas.

Es así como Lionel Messi entiende que estos meses podrían ser los últimos antes de retirarse del profesionalismo para dedicarse a otra cosa junto con su esposa e hijos. En ese sentido, existe una frase que resume a la perfección lo que el argentino es cada que ingresa al terreno de juego.

¿Cuál es la frase con la que Lionel Messi destaca su posible retiro del futbol?

Fue hace unos años cuando Lionel Messi habló del impacto que el futbol tiene en su vida, mismo que es lo más importante para él junto a su esposa, hijos y el resto de la familia que lo ha seguido de cerca, desde su padre fallecido hace unos meses hasta los amigos que se ha encontrado en el camino.

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En ese sentido, La Pulga, exjugador de equipos como Barcelona y PSG, entiende que habrá un momento en el que entenderá cuando es momento de colgar los botines de forma definitiva, mismo que es el siguiente: “El día que no disfrute en el campo, voy a dejar el futbol”.

¿Cuáles son los máximos logros y récords en la carrera de Lionel Messi?

Lionel Messi es, hasta ahora, el único jugador en obtener un total de ocho Balones de Oro en la historia, incluyendo el último en 2023. Del mismo modo, se ha hecho acreedor a la Bota de Oro Europea en seis ocasiones, destacando la temporada 2011 - 2012 en donde sorprendió a todos con su habilidad goleadora.

Messi es, además, de los pocos jugadores en haber superado la barrera d elos 1,000 partidos oficiales; del mismo caso, también ha sido galardonado en distintas ocasiones como el jugador del año en la UEFA, principalmente por lo que obtuvo en su larga etapa con el Barcelona.