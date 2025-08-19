deportes
VIDEO: Enseñan a detalle la playera que usaría la Selección Mexicana en el Mundial 2026

En las redes sociales, subieron un video en el que mostraron más detalles de la playera que usaría la Selección Mexicana en el Mundial de 2026

Selección Mexicana Mundial 2026 playera
Footyheadlines
Iván Vilchis
Mundial México 2026
El pasado lunes 18 de agosto del 2025, Martín del Palacio subió un video en sus redes sociales en el que mostró la playera que usaría la Selección Mexicana para el Mundial de 2026, logrando ver más detalles de la equipación tras filtrarse diferentes fotos que no permitían ver al 100% la playera.

La playera esta inspirada en la que usó México para el Mundial de Francia en 1998, por lo que hace alusión al calendario azteca. Es totalmente verde, con detalles más oscuros en el calendario y también cuenta con color rojo y verde en el cuello y en las mangas.

Gracias al video, se logra ver que el diseño del calendario azteca esta por enfrente y a las espaldas de la playera. Aunque, para la versión jugador podría haber algún cambio pues se desconoce como pondrán los números. Algunos consideran que pueden ir al centro del calendario.

Hasta el momento, la playera no ha sido confirmada pero todo señala a que sería la oficial. Se espera que en los próximos días, la Selección Mexicana confirme las dos playeras que usará, tanto de local como de visitante pues estamos a menos 300 días del inicio.

Así ha reaccionado la afición a la nueva playera de México

Con la nueva playera, la afición ha reaccionado en las redes sociales con diferentes comentarios. Por un lado, muestran su felicidad por el diseño pues consideran que es mejor que la primera versión que se había filtrado.

Por otro lado, hay un sector de aficionados que no se encuentran convencidos del diseño y consideran que es mejor la edición del Mundial de 1998.

La Playera en la que se basaría el diseño de la Selección Mexicana Mundial 2026

La fecha en que presentarían las playeras de México para el Mundial 2026

Se espera que México haga oficial sus nuevas playeras en los próximos meses, para poder tener varios meses para que la gente la adquiera. Se estima que se antes de que termine el 2025. Los meses en los que la puede presentar sería entre noviembre y diciembre.

Selección Mexicana
